«الصليب الأحمر» تحذِّر من تزايد خطر الأسلحة النووية

المصدر: جنيف – أ.ف.ب

دعت منظمتان تابعتان للصليب الأحمر، أمس، إلى فرض حظر كامل على الأسلحة النووية، وحذرتا من تزايد إمكانية استخدام هذه الأسلحة مجدداً بآثار تدميرية.

وأطلقت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، حملة عالمية للتوعية بتنامي التهديد النووي، الذي يواجه العالم.

وأكدت المنظمتان، في بيان مشترك، أن بعض الدول التي تملك أسلحة نووية خرجت عن «التزاماتها التاريخية المتعلقة بنزع الأسلحة النووية»، وباتت «تطور ترساناتها، وتطور أنواعاً جديدة من الأسلحة النووية، وتجعل من استخدامها أمراً أكثر سهولة».