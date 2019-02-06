الاتحاد الأوروبي يتوعد مؤيدي خروج بريطانيا بـ"مكان خاص في جهنم"

المصدر: بروكسل – د ب أ

قال رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، إن هناك "مكاناً خاصاً في جهنم" لمن اقترحوا أساسا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال توسك في بروكسل، اليوم الأربعاء: "إنني أفكر في شكل المكان الخاص في الجحيم المخصص للذين دعوا في الأساس لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حتى بدون مسودة لخطة لكيفية الخروج منه بصورة آمنة"

وأضاف أنه في هذا الوقت، في ظل خروج بريطانيا المقرر من الاتحاد الأوروبي بعد أقل من شهرين، يتعين على الجانبين التركيز على تجنب خروج فوضوي لبريطانيا" بدون اتفاق".

وأوضح" هناك إحساس بالمسؤولية يدعونا أيضا للاستعداد لفشل محتمل".

وكان توسك يتحدث قبل لقاء مع رئيس الوزراء الأيرلندي، ليو فارادكار، وقبل يوم من زيارة رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، لبروكسل لمناقشة بدائل ممكنة لحل الخلاف المتعلق بالحدود الأيرلندية.

ويشار إلى أن النواب البريطانيين مازالوا مختلفين بشأن اتفاق الخروج الذي وقعت ماي عليه مع الدول الأوروبية. ويحوى الاتفاق على فقرة تقضي باستمرار فتح الحدود الأيرلندية في حال لم تتوصل بريطانيا والاتحاد الأوروبي لاتفاق تجاري طويل المدى.

وقال توسك "قدموا لنا ضمانا قابل للتصديق لاستمرار السلام في إيرلندا الشمالية، حينئذ سوف تخرج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي كصديق موثوق فيه".

