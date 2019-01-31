ملك الأردن يستقبل عبدالله بن زايد.. ولقاء تشاوري اليوم لـ6 دول عربية

المصدر: عمّان - وام

استقبل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي.

جاء ذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها سموه للأردن، للمشاركة في اللقاء التشاوري الذي يعقد اليوم في البحر الميت، بحضور وزراء خارجية السعودية ومصر والكويت والبحرين والأردن.

كما استقبل ملك الأردن إلى جانب سموه، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ووزير خارجية البحرين، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، ووزير خارجية مصر سامح شكري، ووزير الدولة للشؤون الخارجية في المملكة العربية السعودية، عادل الجبير.

وجرى خلال لقاء ملك الأردن مع وزراء الخارجية التأكيد على عمق العلاقات الأخوية التي تربط الأردن مع أشقائه العرب، وأعرب عن أمله في أن تسهم نتائج اللقاء التشاوري لوزراء الخارجية عن نتائج مثمرة.

وأكد ملك الأردن أهمية التنسيق المشترك حيال مختلف القضايا والأزمات التي تواجه المنطقة، وبما يعزز العمل العربي المشترك، ويخدم مصالح الدول العربية وشعوبها.

تناول اللقاء القضية الفلسطينية، حيث شدد ملك الأردن على ضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين ومبادرة السلام العربية، وبما يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ويعقد وزراء خارجية الدول الست اجتماعهم التشاوري، اليوم، في مركز الملك الحسين للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت، ويبحثون العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، ويتبادلون وجهات النظر حول سبل التعامل معها بما يحقق الهدف المشترك في حل أزمات المنطقة، ويخدم المصالح والقضايا العربية.