الجيش المصري يقتل عناصر إرهابية بسيناء

المصدر: القاهرة - وكالات

أعلنت القوات المسلحة المصرية القضاء على عدد من العناصر الإرهابية بشمال سيناء.

وقالت في بيان إن القوات الجوية المصرية نفذت، أمس، طلعة جوية مركزة لاستهداف بؤرة إرهابية أسفرت عن القضاء على عدد من العناصر الإرهابية، بينها اثنان من القيادات الرئيسة.

وقال المتحدّث العسكري، العقيد تامر الرفاعي، إنه وبمتابعة نتائج القصف فقد تبين أنه أسفر عن القضاء على عدد من العناصر الإرهابية، بينها اثنان من القيادات الرئيسة للتنظيم الإرهابي بشمال سيناء، مشيراً إلى أن القوات المسلحة تواصل جهودها لاقتلاع جذور الإرهاب وتنمية وتطوير شبه جزيرة سيناء.