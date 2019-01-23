الأردن يعين قائما بالأعمال في سفارته لدى سورية

المصدر: عمان - أ ف ب

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية تعيين قائم بالأعمال جديد برتبة مستشار في سفارة المملكة لدى سورية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة أن المملكة قررت «تعيين دبلوماسي برتبة مستشار كقائم بالأعمال بالإنابة في السفارة الأردنية في دمشق».

وأضاف أن «هذا القرار يأتي منسجما مع الموقف الأردني منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011 بالإبقاء على السفارة الأردنية في دمشق مفتوحة».

وأوضح القضاة أن «السفارة الأردنية في دمشق كانت تمارس عملها منذ سنوات بشكل طبيعي بوجود طاقم من الموظفين لم يكن بينهم قائم بالأعمال دبلوماسي وبدرجة مستشار».

وأكد أن الأردن «دفع ومنذ بداية الأزمة السورية للتوصل إلى حل سياسي يقبله السوريون، ويحفظ وحدة سورية ويعيد لها أمنها واستقرارها، ويتيح الظروف التي تسمح بالعودة الطوعية للاجئين».