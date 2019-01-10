السعودية: عملية استباقية تنتهي بمقتل 6 مطلوبين

المصدر: الرياض - وكالات

أعلنت رئاسة أمن الدولة السعودية، أمس، عن تمكن الأجهزة الأمنية من إحباط مخطط إرهابي، إثر شنها عملية استباقية أسفرت عن مقتل ستة إرهابيين واعتقال آخر في القطيف شرق المملكة.

وقال متحدث رسمي برئاسة أمن الدولة: «نتيجة لمتابعة جهاتنا المختصة لأنشطة العناصر الإرهابية بمحافظة القطيف، رصدت مؤشرات قادت بعد تحليلها إلى الكشف عن وجود ترتيبات لتنفيذ عمل إجرامي وشيك، والاستدلال على منزل ببلدة الجش بالمحافظة اتخذوا منه وكراً لهم ومنطلقاً لأنشطتهم التي يستهدفون بها أمن البلاد ومقدراتها وسلمها الاجتماعي، وإعاقة وتعطيل مشروعات التنمية بالقطيف».

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المتحدث قوله: «على إثر هذه المعلومات باشرت الجهات المختصة بالرئاسة فجر الاثنين الماضي عملية أمنية استباقية تم بموجبها محاصرة المنزل سالف الذكر الذي كان يوجد بداخله سبعة من المطلوبين أمنياً، وقامت بتوجيه النداءات لهم لتسليم أنفسهم، إلا أنهم لم يستجيبوا وبادروا بإطلاق النار على رجال الأمن، الأمر الذي اقتضى التعامل مع الموقف بالمثل لتحييد خطرهم والمحافظة على حياة الآخرين من المارة والساكنين في محيط الموقع»، الأمر الذي أسفر عن مقتل ستة إرهابيين.

كما تم القبض على المطلوب عادل جعفر تحيفة بعد إصابته، التي نقل على إثرها للمستشفى وحالته مستقرة، كما أصيب خمسة من رجال الأمن بإصابات طفيفة، وتلقوا العلاج اللازم وحالتهم مستقرة، فيما لم يتعرض أي من المارة أو القاطنين لأي أذى.

وأضاف المتحدث أنه تم «ضبط سبعة رشاشات آلية، وثلاث قنابل تم التعامل معها في الموقع، ومسدس جلوك، وعدد 593 طلقة رشاش، وعدد 30 طلقة مسدس، وعدد 21 مخزن سلاح، وعدد 22 هاتفاً محمولاً».

وتابع: «قامت الجهات الأمنية المختصة بالمنطقة الشرقية ضمن مهامها المساندة، برفع الآثار والأدلة المختلفة في الموقع».

وأوضح أن رئاسة أمن الدولة «إذ تعلن عن ذلك لتؤكد أنها مستمرة في متابعة وتعقب العناصر الإجرامية، الذين جعلوا أنفسهم أدوات طيعة لتنفيذ أجندات لجهات خارجية لا تتمنّى الخير لهذا الوطن وأهله، وتسعى للنيل من أمنه واستقراره».

- رئاسة أمن الدولة السعودية تؤكد أنها مستمرة في متابعة وتعقب العناصر الإجرامية.