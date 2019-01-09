مقتل مطلوبين في القطيف

المصدر: دبي - «العربية.نت»

نفذت الجهات الأمنية السعودية عملية استباقية في بلدة الجش التابعة لمحافظة القطيف، أسفرت عن مقتل عدد من المطلوبين، والقبض على آخرين، بعد تبادل لإطلاق النار. وطالبت العناصر الأمنية فور تنفيذ عملية الدهم المطلوبين بتسليم أنفسهم، ما قوبل بالرفض وفتح النيران تجاه العناصر الأمنية.

وأوضحت مصادر مطلعة أن جميع المطلوبين، الذين اشتبكوا مع الجهات الأمنية من خارج القوائم المعلنة، إلا أنه ثبت تورطهم في قضايا تمس أمن الدولة، ومن أبرزها استهداف العناصر والمقار الأمنية وتعطيل مشروعات التنمية. وأفادت مصادر أمنية سعودية بمقتل خمسة من المطلوبين، خلال العملية في منطقتي أم الحمام والجش.