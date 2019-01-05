السيسي يؤكد دعمه لاستقرار السودان

المصدر: القاهرة - أ ف ب

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، دعم القاهرة الكامل لاستقرار السودان، وأهمية مواصلة تعزيز التعاون المشترك بين البلدين على مختلف الأصعدة، وذلك خلال استقباله محمد الحسن الميرغني، المساعد الأول للرئيس السوداني عمر البشير.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، إن السيسي أكد "دعم مصر الكامل لأمن واستقرار السودان والذي يعد جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري".

أضاف، أن السيسي شدد على اهتمام مصر بمواصلة تعزيز التعاون المشترك بين البلدين على مختلف الأصعدة، في ضوء الروابط التاريخية الوثيقة والعلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين الشقيقين حكومةً وشعباً.

وتابع أن "اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون، وتم تأكيد أهمية "إتمام مشروع الربط الكهربائي بين الدولتين والدراسات الخاصة بمشروعات السكك الحديدية بينهما، وتعزيز النقل النهري".

من جانبه، أعرب الميرغني عن تطلع السودان للاستفادة من دور مصر بالمنطقة وتجربتها التنموية.

وفي مطلع نوفمبر الماضي، زار البشير مصر بعد أسبوعين من استضافة الخرطوم الرئيس المصري برفقة 12 وزيرا من حكومته، لإجراء مباحثات بين البلدين تم خلالها توقيع 12 اتفاقا، وإثر الزيارة قررت الحكومة السودانية إلغاء الحظر على استيراد المنتجات الزراعية والحيوانية المصرية الذي استمر 17 شهرا