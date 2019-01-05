البشير يعفي وزير الصحة السوداني من منصبه

المصدر: الخرطوم – وكالات

أعفى الرئيس السوداني عمر البشير، وزير الصحة محمد أبوزيد مصطفى من منصبه، وأصدر مرسوما جمهوريا، أمس، بتعيين الخير النور المبارك وزيرا للصحة، كما أصدر عدة قرارات جمهورية ببعض التعيينات الحكومية، ونشرت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، اليوم السبت، عدة قرارات جمهورية أصدرها البشير، تضمنت:

1. مرسوم جمهوري بتعيين الخير النور المبارك، وزيرا للصحة.

2. قرار جمهوري بتعيين عصام الدين محمد عبد الله، أمينا عاما لمجلس الوزراء القومي.

3. قرار جمهوري بتعيين ضياء الدين محمد عبد القادر، أمينا عاما لدار الوثائق القومية.

4. قرار جمهوري بتعيين عبد المنعم السني أحمد، مشرفا عاما على الأمانة الوطنية للنيباد.

5. قرار جمهوري بتعيين حاتم حسن بخيت، أمينا عاما لمجلس الصداقة الشعبية العالمية.

6. قرار جمهوري بتعيين أحمد عبد القادر محمد، أمينا عاما للمجلس القومي لتنسيق نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج.

7. قرار جمهوري بتعيين فريق بروفيسور بابكر جابر أحمد كبلو، وكيلا لوزارة الصحة.

8. قرار جمهوري بتعيين البروفيسور حسن أبوعائشة حامد، رئيسا للمجلس القومي السوداني للتخصصات الطبية.

9. قرار جمهوري بتعيين د. محجوب حامد أحمد فضل الله، نائبا لرئيس المجلس القومي السوداني للتخصصات الطبية.

10. قرا ر بتعيين د. حسين محمد يوسف الفكي، أمينا عاما للمجلس القومي السوداني للتخصصات الطبية.

11. قرار جمهوري بتعيين مجدي عبدالعزيز الفكي، نائبا للمشرف العام على الأمانة الوطنية للنيباد.

12. قرار جمهوري بتعيين محمد حاتم سليمان، مديرا عاما للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون

13. قرار جمهوري بتعيين السفير العبيد أحمد مروح، نائبا لمدير سلطة الطيران المدني.

وذكرت صحف سودانية أن صراعات كبيرة وسط قيادات وزارة الصحة الاتحادية أدت إلى إعفاء الوزير، ووكيل الوزارة عصام محمد عبد الله من منصبيهما.