الجيش الأميركي: مقتل 62 متشدداً بضربات جوية في الصومال

المصدر: نيروبي - رويترز

ذكر الجيش الأميركي، أمس، أنه قتل 62 متشدداً بست ضربات جوية، يومي السبت والأحد الماضيين، في محيط منطقة جندرشي بإقليم بنادر في وسط الصومال.

وقالت القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا (أفريكوم) إن أربع ضربات نفذت، السبت الماضي، أسفرت عن مقتل 34 متشدداً، فيما نفذت ضربتان، أول من أمس، سقط خلالهما 28 قتيلاً.

وأضافت «أفريكوم» في بيان، أنها نفذت وشركاؤها الصوماليون تلك الضربات الجوية، لمنع الإرهابين من استغلال المناطق النائية كملاذ آمن للتآمر، وتوجيه الأوامر والتجنيد، والإيعاز بشن هجمات مستقبلية.

وقال البيان إن الضربات الجوية لم تسفر عن مقتل أي مدنيين.