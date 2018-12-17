كوريا الشمالية تحذّر واشنطن من توقف مسار نزع السلاح النووي

المصدر: سيؤول - رويترز

ندّدت كوريا الشمالية، أمس، بالإدارة الأميركية، لتصعيدها العقوبات والضغوط ضد بيونغ يانغ، محذرة من عودة «تبادل إطلاق النار»، وتوقف مسار نزع أسلحتها إلى الأبد.

وجاء رد الفعل القوي من جانب كوريا الشمالية بعد إعلان الولايات المتحدة الاثنين الماضي، عقوبات على ثلاثة مسؤولين كوريين شماليين، منهم مساعد كبير للزعيم كيم جونج أون.

ونسبت بيونغ يانغ إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الفضل في تحسين العلاقات الثنائية، لكنها اتهمت وزارة الخارجية الأميركية «بالميل إلى العودة بالعلاقات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة إلى الوضع الذي كانت عليه العام الماضي».

وقالت وزارة الخارجية في كوريا الشمالية في بيان، إن واشنطن «اتخذت إجراءات عقابية خطرة لنحو ثماني مرات ضد شركات وأفراد وسفن تابعة لكوريا الشمالية وروسيا والصين ودول أخرى».

وأضاف البيان أنه إذا ظنت الإدارة الأميركية أن زيادة العقوبات والضغوط ستجبر بيونغ يانغ على التخلي عن أسلحتها النووية «فإنها تكون قد وقعت في أكبر إساءة (من جانبها) للحسابات، وستغلق بذلك مسار نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية إلى الأبد».