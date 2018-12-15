السيسي يحرج محافظ القاهرة «على الهواء» بـ 3 أسئلة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تعرض محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، إلى موقف محرج جدا من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، للمرة الثانية منذ توليه إدارة شؤون العاصمة.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددًا من الأسئلة إلى اللواء خالد عبدالعال، خلال افتتاح مجموعة من المشروعات القومية، اليوم، من منطقة الجبل الأصفر بالقليوبية.

فقد فاجأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، اللواء خالد عبدالعال، بسؤال عن حجم إيرادات المحافظة: «تعرف إيراداتك قد إيه يا سيادة المحافظ؟»

وأضاف الرئيس، خلال افتتاحه عددًا من المشروعات القومية، بحضور رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء،: «تصدق بالله أنا أعرف كل حته في مصر بتدخل فلوس أد إيه.. ده شغل».

ووجه الرئيس تساؤلًا للمحافظ: «إنت اتعملك كام كوبري في الـ4 سنين اللي فاتت؟.. أنا مقصدش أحرجك»، فيما بدا المحافظ غير محيط بالإجابة.

وخلال المواجهة المباشرة بينه وبين الرئيس المصري أمام الكاميرات، سأل الرئيس محافظ القاهرة أسئلة تتعلق بمهام منصبه ومشاكل محافظته، وهي «ما حجم الأموال المتوافرة في صندوق العشوائيات بالمحافظة؟، لكن المحافظ لم يستطع الإجابة، وفوجئ الحاضرون بصمت تام من اللواء خالد عبدالعال، وإصابته بالارتباك، ليتدارك الرئيس السيسي الموقف، ويوجه حديثه للمحافظ قائلا إنه لا يقصد إحراجه.

وأضاف السيسي أنه يعلم كل موارد مصر، مضيفا أنه يجب على المسؤول أن تكون لديه معلومات كاملة عن ميزانية محافظته، والمشروعات التي يتم تنفيذها حتى يستطيع اتخاذ القرار، والرد على استفسارات المواطنين.

وهذا الموقف لم يكن الأول بين المحافظ والرئيس السيسي، فقد تعرض المحافظ لموقف محرج آخر قبل 3 شهور، وتحديدا في سبتمبر الماضي عندما سأله الرئيس عن سبب أعطال أعمدة الإنارة في الطريق المؤدي لمطار القاهرة رغم تنبيهه له قبل فترة.

ورد المحافظ بالقول إن توجيهات الرئيس تم تنفيذها بالفعل ليقاطعه الرئيس بحدة ويقول «إنه مر من الطريق اليوم وما زالت الأعطال كما هي ولم يتم تنفيذ شيء».