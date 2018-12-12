أميركا تعتقل 32 من متظاهري «الحب لا يعرف الحدود»

المصدر: سان دييغو - رويترز

اعتقلت شرطة مكافحة الشغب الأميركية 32 من الزعماء الدينيين والنشطاء عند السياج الحدودي، بعضهم كان يرتدي قمصاناً كتب عليها «الحب لا يعرف الحدود»، خلال تظاهرهم لدعم أفواج المهاجرين القادمين من أميركا الوسطى.

وسعى أكثر من 400 متظاهر، وهم على الأخص زعماء كنائس ومساجد ومعابد وجاليات من السكان الأصليين، لوقف اعتقال وترحيل المهاجرين، ولأن ترحب الولايات المتحدة بأفواج المهاجرين الذين وصلوا إلى تيخوانا بالمكسيك في نوفمبر الماضي.

وتقدم زعماء دينيون صفوف المتظاهرين وهم يغنون ويبتهلون، وعند دخولهم منطقة محظورة أمام السياج كبّلهم ضباط اتحاديون وقادوهم بعيداً.

وقال المتحدث باسم دورية الحدود الأميركية، ثيرون فرانسيسكو، إن خدمات الحماية الاتحادية ألقت القبض على 31 شخصاً بتهم اجتياز الحدود، كما ألقت دورية الحدود القبض على شخص لاعتدائه على ضابط.

وتعتبر هذه الاعتقالات هي ثاني مواجهة مع السلطات الأميركية منذ وصل المهاجرون إلى تيخوانا، وأطلقت دورية الحدود الأميركية الغازات المسيلة للدموع على المهاجرين في 25 نوفمبر بعد أن قالت إنهم رشقوها بالحجارة.

ويعيش آلاف المهاجرين في ملاذات ومخيمات مزدحمة في تيخوانا بعد وصولهم إلى هناك قادمين من أميركا الوسطى فراراً من الفقر والعنف، وربما يتحتم عليهم الانتظار لأسابيع أو شهور للتقدم بطلب للجوء عند الحدود الأميركية.