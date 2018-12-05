انفجار يستهدف سيارة عسكرية بالقامشلي

المصدر: دمشق - وكالات

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، بإصابة عنصرين من قوات حماية المجتمع جراء انفجار عبوة ناسفة في مدينة القامشلي السورية الحدودية مع تركيا.

وقال المرصد، في بيان صحافي، إن دوي انفجار سُمع، صباح أمس، في مدينة القامشلي الحدودية مع تركيا، ناجم عن انفجار عبوة ناسفة بسيارة عسكرية عند مفرق حلكو في منطقة الكورنيش بالمدينة. وأشار المرصد إلى أن الانفجار استهدف سيارة عسكرية تابعة لما يسمى بقوات حماية المجتمع، ما تسبب في إصابة عنصرين اثنين من هذه القوات بجراح، أحدهما إصابته خطرة.

من جهة أخرى، قال مسؤولون إن وزيرَي خارجية سورية وليد المعلم، وكوريا الشمالية ري يونغ هو، اجتمعا في دمشق، أمس، وتبادلا الشكر على دعمها المتبادل خلال سنوات العزلة السياسية.

وقالت وزارة الخارجية السورية إن وزير خارجية كوريا الشمالية شكر الوزير السوري على رفض سورية للعقوبات الاقتصادية المفروضة على بيونغ يانغ. وقال المعلم إن سورية تشعر بالامتنان لدعم كوريا الشمالية لها في المحافل الدولية.