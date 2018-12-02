القبض على 205 أشخاص وإصابة 65 في مظاهرات فرنسا

المصدر: باريس - وكالات

أعلنت الشرطة إلقاء القبض على 205 أشخاص، أمس، من محتجي «السترات الصفراء»، الذين حاولوا كسر الطوق الأمني في شارع الشانزليزيه الشهير بالعاصمة باريس، ضمن الاحتجاجات على ارتفاع كلفة الوقود وارتفاع تكاليف المعيشة، فيما أصيب 65 شخصاً، بينهم 11 من أفراد قوات الأمن، خلال الاحتجاجات، لافتة إلى أن 75 ألف شخص شاركوا في التظاهرات، فيما أظهرت صور لـ«رويترز» نحو 12 سيارة مشتعلة في طرق حول شارع وسط باريس.

وأغلقت 19 محطة على الأقل لقطارات الأنفاق في وسط باريس، أمس، وسط امتداد الاشتباكات العنيفة بين المحتجين في أنحاء العاصمة مع حلول الليل، ومن بين المحطات التي أغلقت إيتوال في شارع الشانزليزيه وأوبرا والباستيل.

ودخل متظاهرون في شوارع مجاورة لقوس النصر، وخربوا مستودعات النفايات وأحرقوها، وحاولوا اقتحام إحدى نقاط المراقبة، ووجد المتظاهرون، الذين أتوا سلمياً للاحتجاج، أنفسهم عالقين وسط المواجهات، وخيّمت سحابة من الضباب فوق نصب قوس النصر، في إحدى أشهر الجادات السياحية في العالم، وسط محاولات قوات الأمن إجبار المتظاهرين على التراجع باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي، إدوار فيليب، إنه «صُدم جراء الرسم الغرافيتي على قوس النصر والاحتجاجات العنيفة حول مقبرة الجندي المجهول في باريس»، مضيفاً: «العدد الكبير للاعتقالات يوضح كلاً من العنف الذي تتم ممارسته ضد الشرطة، وعزمنا على عدم التهاون مع أي شيء، وفي حين يجب الدفاع عن حرية التعبير يجب أيضاً احترام القانون».