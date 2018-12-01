برلمان سريلانكا يوقف صرف رواتب الوزراء للضغط على رئيس الحكومة

المصدر: كولومبو - رويترز

صوّت برلمان سريلانكا، أمس، بوقف صرف رواتب الوزراء ونفقات سفرهم، لكن لم يتضح حتى الآن كيف ستؤثر هذه الخطوة على حكومة رئيس الوزراء ماهيندا راجاباكسه الذي قاطع النواب المؤيدون له التصويت.

وتواجه سريلانكا أزمة سياسية منذ أكثر من شهر بعد قرار رئيسها مايثريبالا سيريسينا تعيين راجاباكسه رئيساً للحكومة بدلاً من رانيل ويكرمسينغ. وصوت البرلمان مرتين بحجب الثقة عن راجابكسه الذي لم تعترف الدول الأجنبية إلى الآن بحكومته، لكنه يرفض ترك المنصب.

واتخذ القرار بموافقة 122 نائباً في البرلمان المؤلف من 225 مقعداً، ويأتي بعد تصويت مشابه الخميس بخفض ميزانية مكتب رئيس الوزراء. ولم يشارك النواب المؤيدون لراجابكسه في التصويت قائلين إن الإجراء غير قانوني. وقال رئيس البرلمان كارو جاياسوريا بعد تصويت الخميس: «قرار خفض نفقات الوزراء ونواب الوزراء ووزراء الدولة حاز الموافقة». واتهم مؤيدو راجابكسه رئيس البرلمان بالانحياز.

وقال موظف كبير في إحدى الوزارات، إن من غير الواضح كيف سيتم تطبيق قرار البرلمان بوقف صرف الرواتب، لأن هناك شكوكاً حول ما إذا كانت الإجراءات الصحيحة اتبعت في إصداره.