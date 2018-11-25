قرقاش: التدخل في انتخابات البحرين مجال آخر لنشاط طهران الشنيع

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، أن «المصادر البحرينية رصدت 40 ألف رسالة إلكترونية إيرانية تقوّض الانتخابات الجارية»، مضيفاً أن «التدخل السيبراني في الانتخابات الوطنية مجال آخر لنشاط طهران الشنيع في المنطقة».

وأشار قرقاش، في تغريدة له على «تويتر»، أمس، إلى أن «البحرين الشقيقة حكومة وشعباً، تعزّز نهجها الدستوري والمؤسسي عبر نجاح العملية الانتخابية».

وتابع: «نسبة المشاركة العالية، والوعي الوطني بأهمية الاستقرار، ورفض التدخل الخارجي، يحصن البحرين ويعززها»، مضيفاً: «نجاح البحرين نجاح لنا وللخليج العربي الذي نريده».