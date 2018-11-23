ترامب الغاضب يتهم القضاة بجعل أميركا «غير آمنة»

المصدر: واشنطن - أ ف ب

جدد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمس، هجومه على القضاء متهما القضاة بجعل البلاد غير آمنة، بسبب خلاف بين الجانبين حول طالبي اللجوء.

وشن ترامب في يوم عيد الشكر أحدث هجماته على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بشأن هذه القضية بعد يوم من المواجهة العلنية مع رئيس المحكمة العليا، جون روبرتس، بشأن استقلال المحاكم.

وفي اتصال عبر الفيديو مع الجنود الأميركيين وفي تصريحات للصحافيين في منزله في فلوريدا وتغريدات صباحية،

كتب ترامب: «يجب أن لا يصدر القضاة قرارات بشأن الأمن والأمان على الحدود، أو في أي مكان آخر».

وأضاف ترامب: «إنهم لا يعرفون شيئا عن ذلك ويجعلون بلادنا غير آمنة».

وتابع: «يجب السماح لجهات تطبيق القانون العظيمة بالقيام بعملها! وإلا فالبديل سيكون الهرج والمرج والفوضى والإصابات والموت».

وترامب الذي هاجم القضاة من قبل بعد إصدارهم أحكاما لم تكن لصالحه، عبر عن غضبه هذا الأسبوع بعد أن منع القاضي الفيدرالي في سان فرانسسكو جون تيغار مؤقتا تنفيذ الإعلان الرئاسي بشأن اللجوء، وهو ما أثار حنق ترامب.

وجاء في الإعلان أنه لا يحق سوى للأشخاص، الذي يدخلون الولايات المتحدة من نقاط الدخول الرسمية التقدم بطلبات اللجوء، ما يعني الرفض المباشر لمن يتسللون عبر الحدود.

وفي خطوة استثنائية، رد روبرتس على انتقاد ترامب للقاضي الفيدرالي بوصفه أنه قاضي أوباما».

وقال روبرتس في بيان الأربعاء: «ليس لدينا قضاة أوباما أو قضاة ترامب، أو قضاة بوش أو قضاة كلينتون».

وأضاف: «ما لدينا هو مجموعة استثنائية من القضاة المخلصين الذين يبذلون أفضل ما بوسعهم لتوفير الحقوق المتساوية لمن يمثلون أمامهم».

ويبدو أن هذه القضية كانت تشغل بال ترامب أثناء كلمته عبر الفيديو للجنود الأميركيين حول العالم.

وفي حين كان الرؤساء السابقون يستغلون هذه الفرصة لشكر الجنود على خدمتهم ويبتعدون عن السياسة، عمد ترامب إلى التطرق إلى مسألة القضاة والحدود.

وقال «إنه أمر فظيع عندما يستولي القضاة على خدمتكم للحماية، وعندما يقولون لكم كيف تحمون الحدود، هذا عار»، منددا بقرار جون تيغار الذي وصفه بأنه «شوكة كبيرة في الخاصرة».