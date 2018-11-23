محمد بن زايد ومحمد بن سلمان يبحثان العلاقات الأخوية بين البلدين وتطورات الأوضاع في المنطقة

المصدر: أبوظبي - وام

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة و صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين و سبل مواصلة تنميتها و دعمها في مختلف المجالات بما يلبي تطلعات البلدين و شعبيهما الشقيقين إلى جانب عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

و رحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ــ خلال جلسة المحادثات التي جرت في أبوظبي - بزيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان إلى بلده الثاني دولة الإمارات .. معربا عن اعتزازه بروابط العلاقات الأخوية التاريخية المتينة التي تجمع البلدين وقيادتيهما وشعبيهما الشقيقين.

و استعرض الجانبان خلال اللقاء .. مسار تطور التعاون الاستراتيجي بين البلدين و الذي يرتكز على دعائم و مقومات متعددة من التفاهم والتعاون والعمل المشترك والمصالح المتبادلة.

كما تناول سموهما مجمل القضايا و الملفات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين إضافة إلى التحديات والتهديدات التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على أمن شعوبها واستقرارها.. إلى جانب بحث عدد من القضايا التي تهم البلدين وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

و أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان .. أن علاقات دولة الإمارات العربية المتحدة و المملكة العربية السعودية تمثل نموذجا استثنائيا يحتذى للعلاقات الأخوية بين بلدين تجمع بينهما وشائج الأخوة والتاريخ والجغرافيا وفي ظل الاحترام المتبادل والإرادة المشتركة لترسيخ هذه العلاقات والارتقاء بها في المجالات كافة لتعبر عن طموحات شعبيهما في التنمية والرفاه والإزدهار.

و قال سموه إن علاقات البلدين الشقيقين تمضي إلى الأمام بقوة و ثقة بفضل حكمة و دعم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " و أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية و رؤيتهما الثاقبة.. و أضاف إن البلدين يمثلان نموذجا للتكامل و التوافق وتطابق الرؤى و المواقف إزاء مختلف المواضيع و القضايا ذات الاهتمام المشترك وهما يخطوان خطوات استراتيجية مهمة بأبعاد أكثر عمقا وقوة تهدف إلى إسعاد مواطنيهما ورفاهيتهم.

و أشار سموه إلى أن مسار العلاقات الإماراتية - السعودية شهد نقلة نوعية خلال السنوات الأخيرة ترجمت في تعزيز التعاون و التنسيق الثنائي المشترك في المجالات كافة سياسيا و اقتصاديا و ثقافيا و دفاعيا.. فيما أضاف إنشاء مجلس التنسيق السعودي ــ الإماراتي خلال شهر مايو من عام 2016 لبنة قوية إلى هذه العلاقات خاصة أن المجلس يستهدف توطيد العلاقات الثنائية عبر التشاور والتنسيق المستمر في مجالات عديدة.

وأكد سموه أن المملكة العربية السعودية تقوم بدور محوري في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة وتقود الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية لشعوبها إلى جانب مساعيها الحميدة المتواصلة لتحقيق السلام و الأمان في مختلف مناطق العالم.

و تمنى سموه لأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان التوفيق و النجاح في إنجاز المشروعات الحضارية الطموحة التي تجسد آمال الشعب السعودي الشقيق في غد مشرق رخاء ورفاهية وازدهارا.

و أكد الجانبان في ختام لقائهما.. حرصهما على تعزيز الشراكة الإماراتية ــ السعودية الاستراتيجية التي تتميز بالشمولية تنمويا و اقتصاديا و ثقافيا و سياسيا إلى جانب موروثها التاريخي و الروابط المتجذرة بين شعبي البلدين ما يدفعها إلى المضي قدما نحو آفاق أوسع ويمنحها بعدا استراتيجيا في معالجة التحديات.. مشددين على أهمية متابعة تنفيذ المشاريع و المبادرات المشتركة وصولا لتحقيق رؤية البلدين في تعزيز مكانتهما في المجالات كافة الاقتصادية والتنمية البشرية والتكامل السياسي والأمني العسكري وتحقيق رفاه مجتمع البلدين.

وشدد الجانبان في ختام محادثاتهما على أن الشراكة القوية بين البلدين تمثل إضافة و ركيزة رئيسية للأمن العربي المشترك خاصة في ظل ما تتميز به سياسة البلدين على المستوى الإقليمي أو العالمي من توجهات ومواقف حازمة وواضحة في مواجهة التحديات والتهديدات التي تشهدها دول المنطقة سواء فيما يتعلق بخطر التطرف والإرهاب وضرورة التصدي للجماعات التخريبية التي تسعى لتقويض أسس الاستقرار في دول المنطقة أو بشأن جهودهما الهادفة إلى تنسيق المواقف العربية إزاء قضايا المنطقة المختلفة وكيفية التعامل الفاعل والبناء معها.

حضر جلسة المباحثات .. سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة ورئيسة المجلس الوطني الاتحادي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، و سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين و سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي و الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية و سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة و سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي و سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي و سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الإحتياجات الخاصة و سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة و سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان و معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان عضو المجلس التنفيذي و الشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان و الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية.

كما حضر المباحثات كل من وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل محمد بن عبدالله القرقاوي، ووزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة أحمد جمعة الزعابي، ووزير الصحة و وقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني عبدالرحمن بن محمد العويس ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور بن محمد قرقاش ووزير الدولة للشؤون المالية عبيد بن حميد الطاير ووزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ريم بنت إبراهيم الهاشمي ووزير التربية والتعليم حسين بن إبراهيم الحمادي ووزير دولة لشؤون الدفاع محمد بن أحمد البواردي ووزيرة الثقافة وتنمية المعرفة نورة بنت محمد الكعبي ووزير التغير المناخي والبيئة الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي ووزير الموارد البشرية والتوطين ناصر بن ثاني الهاملي ووزيرة تنمية المجتمع حصة بنت عيسى بو حميد و وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي ووزير دولة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر ووزيرة دولة الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي ووزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة عهود بنت خلفان الرومي ووزيرة دولة لشؤون الشباب شما بنت سهيل بن فارس المزروعي ووزير دولة أحمد بن علي محمد الصايغ والأمين العام للمجلس التنفيذي - أبوظبي الدكتور أحمد مبارك المزروعي و رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي جاسم محمد بوعتابه الزعابي و القائد العام لشرطة أبوظبي عضو المجلس التنفيذي اللواء محمد خلفان الرميثي ورئيس دائرة المالية عضو المجلس التنفيذي رياض عبدالرحمن المبارك و رئيس دائرة الصحة عضو المجلس التنفيذي الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد و رئيس دائرة التنمية الإقتصادية عضو المجلس التنفيذي سيف محمد الهاجري ورئيس دائرة الثقافة والسياحة عضو المجلس التنفيذي محمد خليفة المبارك و نائب رئيس أركان القوات المسلحة الفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي ووكيل ديوان ولي عهد أبوظبي محمد بن مبارك المزروعي ومدير عام ديوان ولي عهد أبوظبي جبر محمد غانم السويدي.

و حضر الجلسة أيضا الوفد المرافق لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان .. وضم كلا من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد المستشار بالديوان الملكي السعودي و صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن نايف وزير الداخلية ووزير التجارة و الاستثمار الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء عضو مجلس الشؤون الاقتصادية و التنمية محمد بن عبد الملك آل شيخ ووزير الخارجية عادل بن أحمد الجبي و وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد ووزير الاقتصاد والتخطيط المهندس محمد بن مزيد التويجري ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان والقائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الامارات العربية المتحدة سعود بن فهد السويلم وعددا من الأمراء وكبار المسؤولين.