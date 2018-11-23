اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا حول العلاقات ما بعد «بريكست»

المصدر: بروكسل - أ.ف.ب

أعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، أمس، أن فريقي التفاوض من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، توصلا إلى اتفاق حول علاقتهما بعد «بريكست» بشكل مشروع «إعلان سياسي» ينبغي المصادقة عليه خلال قمة الأحد.

وهذا النص الذي سيرفق بمعاهدة انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «يحدد أسس شراكة واعدة وموسعة ومعمقة ومرنة» في مجالات التجارة والسياسة الخارجية والدفاع والأمن، بحسب النص الواقع في 26 صفحة.

وفي لندن، أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أمس، أمام مقرها في داونينغ ستريت، أن مشروع الاتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي حول «بريكست» هو «الاتفاق المناسب» للبلاد.

وقالت ماي بعدما تباحثت مع وزرائها خلال مؤتمر عبر الهاتف «إنه الاتفاق المناسب للمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، إنه ينفذ نتيجة الاستفتاء» الذي جرى في يونيو 2016، وأفضى إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المقرر في 29 مارس 2019.