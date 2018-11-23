الملك سلمان يفتتح مشروع «وعد الشمال» ويدشن مشروعات في الجوف بـ 10 مليارات ريال

المصدر: الرياض - وكالات

افتتح العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس، مشروع «وعد الشمال» الاقتصادي الخاص بصناعات التعدين.

ويقدر حجم ما تحويه المنطقة من فوسفات بنحو 500 مليون طن، وهو ما يمثل 7% من الاحتياطات العالمية، ويتركز الفوسفات الخام في الجلاميد وأم وعال، بين عرعر وطريف.

وكان وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح، ذكر في وقت سابق أن تكلفة مشروع «وعد الشمال» تُقدَّر بـ85 مليار ريال (22.7 مليار دولار أميركي).

وأضاف الفالح أن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، من خلال تمكين قطاعات الخدمات اللوجستية والطاقة والتعدين والصناعة؛ يستهدف الإسهام في الناتج المحلي بتريليون و200 مليار ريال، وتوفير 1.6 مليون وظيفة، وجذب استثمارات تُقدَّر بتريليون و600 مليار ريال بحلول عام 2030.

وبعد استكمال المرحلة الثانية من مشروع وعد الشمال، سيرتفع إنتاج المملكة إلى تسعة ملايين طن سنويّاً من الفوسفات، وتصبح بهذا ثاني منتج للأسمدة الفوسفاتية في العالم. وضمن جولته على محافظات منطقة الشمال، دشّن الملك سلمان أكثر من 242 مشروعاً تنموياً وخدمياً في محافظة الجوف، بتكلفة إجمالية تصل إلى 10 مليارات ريال شملت القطاع الصحي والتعليمي والسكني. أما الخدمي فشمل الطرق وتصريف السيول وإعادة تأهيل وإنشاء الحدائق والجسور، وتطوير موارد الزراعة والري، عدا المدن الصناعية وتوسيع دائرة موارد الطاقة المتجددة.