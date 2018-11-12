مصر تؤكد التزامها بأمن واستقرار الخليج

المصدر: المنامة ــ د.ب.أ

أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، على التزام مصر بأمن واستقرار الخليج، باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، مع رفض ومواجهة أية تدخلات خارجية.

جاء ذلك خلال مباحثات عقدها الوزير شكري، أمس، في المنامة مع رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، حسبما أفاد المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ.

وقال المتحدث، في بيان صحافي، إن شكري شدد على تقدير مصر العميق حكومةً وشعباً للمواقف الحكيمة والسياسات الرشيدة التي تتخذها البحرين، دعماً لمسار التضامن والعمل العربي المشترك، على نحو يسهم في تعزيز الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وأوضح أن شكري أكد لرئيس الوزراء البحريني حرص مصر على الدفع قدماً بمسار العلاقات الثنائية، وتطويرها إلى آفاق أوسع في شتى المجالات، وتطلعه لأن تسفر أعمال اللجنة المشتركة عن نتائج ملموسة، تضيف زخماً لآفاق العلاقات المشتركة، وتخدم الأهداف والمقاصد العربية المشتركة.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء البحريني حرص القيادة البحرينية على تكثيف آليات التشاور والتنسيق مع مصر لتطوير العلاقات الثنائية من جانب، وفي شأن مجمل القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة من جانب آخر.

- القاهرة والمنامة تؤكدان حرصهما على تعزيز العلاقات الثنائية