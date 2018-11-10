20 قتيلاً في 3 انفجارات تهز مقديشو

المصدر: مقديشو - وكالات

لقي 20 شخصاً مصرعهم على الأقل، أمس، بعد وقوع ثلاثة انفجارات في العاصمة الصومالية مقديشو، نفذتها حركة «الشباب»، أعقبها إطلاق نار كثيف.

وذكرت السلطات أن انفجارين وقعا في سيارتين مفخختين بالقرب من فندقين ومديرية التحقيق الجنائي التابعة للشرطة، تبعهما إطلاق نار، ثم سمع دوي انفجار ثالث في المنطقة نفسها.

وأكدت الشرطة أن التفجيرين الأولين استهدفا مديرية التحقيق الجنائي. وسمع دوي انفجار قوي وسط مقديشو، فيما سمع دوي انفجار ثان في المنطقة، بعد إطلاق النار استمر بضع دقائق. وفي وقت لاحق، أشارت مصادر محلية إلى أن انفجاراً ثالثاً وقع في المنطقة.