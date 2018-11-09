وفيات وإصابات بإنفلونزا الخنازير في غزة وسط نقص بالأدوية

المصدر: غزة - د.ب.أ

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أمس، تسجيل حالات إنفلونزا ناجمة عن أنواع مختلفة من الفيروسات، أدت إلى عدد من حالات الوفاة.

وقالت الوزارة، في بيان، إنه «تم تسجيل عدد من حالات الإنفلونزا الناجمة عن أنواع مختلفة من الفيروسات المسببة للإنفلونزا الموسمية بين المواطنين في غزة، التي أدت لإصابة بعض الحالات بأمراض شديدة، وحدوث بعض حالات الوفاة».

من جهته، قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، سلامة معروف، إنه «بناء على معلومات مؤكدة، ثبت لدى الجهات الطبية الرسمية بالفحص والمتابعة، وجود حالات إصابة بفيروس ما يعرف بإنفلونزا الخنازير في منطقتين بالقطاع». وذكر معروف أن عدد الحالات المُصابة لا يتعدى الـ12، توفي عدد منهم بسبب ضعف المناعة الناتج عن أمراض مزمنة خصوصاً في القلب أو الجهاز التنفسي أو كبر السنّ والشيخوخة.