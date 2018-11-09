13 قتيلاً في إطلاق نار بملهى في كاليفورنيا

المصدر: واشنطن - وكالات

قتل 13 شخصاً من بينهم المهاجم ورقيب في الشرطة في إطلاق نار في ملهى ليلي بمدينة ثاوزاند بولاية كاليفورنيا الأميركية. وقال متحدث باسم قائدة شرطة المدينة، أمس، إن الشخص الذي أطلق النار بين القتلى. وأضاف أن من بين القتلى رقيب شرطة دخل الملهى أثناء إطلاق النار.

وأشارت الشرطة إلى أن المسلح أطلق أكثر من 30 رصاصة استهدفت مرتادي ملهى «بودرلاين بار اند جريل» ببلدة ثاوزاند أوكس، الحي الراقي الهادئ في لوس أنجلوس، وأسفرت عن إصابة عشرات الأشخاص. وفي مؤتمر صحافي، قال مسؤول الشرطة في دائرة فنتورا جيف دين، إن مطلق النار هو إيان ديفيد لونغ، وهو جندي سابق في المارينز عمره 28 عاماً. وأضاف دين: «نعتقد أنه أطلق النار على نفسه». وقعت الجريمة في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس.