الأمم المتحدة: 202 مقبرة جماعية لضحايا «داعش» في العراق

المصدر: بغداد - وكالات

أعلنت الأمم المتحدة أنه تم اكتشاف 202 مقبرة جماعية تضمّ رفات الآلاف من الضحايا في مناطق كان يسيطر عليها تنظيم «داعش» الإرهابي في العراق.

وسلط تقرير أصدرته الأمم المتحدة، أمس، الضوء على تركة حملة الإرهاب والعنف الشعواء، التي شنها تنظيم داعش، ودعوات الضحايا من أجل كشف الحقيقة وتحقيق العدالة.

ووثقت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، ومكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وجود 202 موقع للمقابر الجماعية في محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين والأنبار، في الأجزاء الشمالية والغربية من البلاد، إلا أنه قد يكون هناك أكثر من ذلك بكثير.

وحسب التقرير، فإنه من الصعب تحديد العدد الإجمالي للأشخاص المدفونين في هذه المقابر، وأصغر موقع في غرب الموصل كان يحتوي على ثماني جثث، في حين يُعتقد أن أكبرها هو موقع فجوة الخسفة جنوب الموصل، والذي قد يضم الآلاف.