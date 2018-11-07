وصول قافلة المهاجرين على دفعات إلى مكسيكو

المصدر: مكسيكو - أ.ف.ب

بدأت قافلة المهاجرين الأولى المتوجهة إلى الولايات المتحدة بالوصول إلى العاصمة المكسيكية «مكسيكو» على دفعات، حيث تمت استضافة نحو 2000 شخص في مأوى، فيما يحاول آخرون بلوغ العاصمة في شاحنات.

وأمضى قسم ممن تبقى من القافلة الليلة في بويبلا على بعد 120 كيلومتراً من العاصمة، في حين غادر أول من أمس قرابة 1500 آخرين، هم نساء وأطفال بشكل أساسي، مدينة كوردوبا، الواقعة أكثر شرقاً في ولاية فيراكروس، متوجهين إلى العاصمة.

وسيجري العديد من المهاجرين معاملات إدارية لدى السلطات المكسيكية للحصول على إذن عبور، بهدف الوصول إلى حدود الولايات المتحدة.

واجتازت قافلة المهاجرين الذين انطلقوا في 13 أكتوبر الماضي من هندوراس، حدود المكسيك مع غواتيمالا، هرباً من العنف والفقر في بلادهم.

وغادر قرابة 2000 مهاجر من أميركا الوسطى في قافلة ثانية، أول من أمس، مدينة أرياغا في ولاية تشياباس المكسيكية، ووصلت مجموعة مهاجرين ثالثة معظمهم من السلفادور قبل يومين إلى تاباتشولا في تشياباس، وتتابع الطريق نفسها.

وأثارت هذه القوافل غضب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي وضع مسألة الهجرة في صلب حملته لانتخابات منتصف الولاية التي أجريت، أمس، وأعلن أنه قد ينشر 15 ألف جندي على الحدود الأميركية المكسيكية لمحاولة توقيف المهاجرين.