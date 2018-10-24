فرنسا تدعو إسرائيل إلى عدم هدم «الخان الأحمر»

المصدر: القدس المحتلة - وكالات

طالبت فرنسا السلطات الإسرائيلية بالتخلي بشكل نهائي عن قرار هدم «الخان الأحمر»، شرق مدينة القدس المحتلة، وإزالة الشك الذي يهدّد مصير هذه القرية، الواقعة في منطقة ضرورية لاستمرارية الدولة الفلسطينية المستقبلية، وديمومة حلّ الدولتين.

وحسب ما نشر على موقع القنصلية الفرنسية العامة في القدس، دعت فرنسا وشركاؤها الأوروبيون، مرات عديدة، السلطات الإسرائيلية إلى عدم تنفيذ هدم «الخان»، وتهجير سكانها قسرياً.

يذكر أن حكومة الاحتلال أعلنت، أخيراً، تأجيل إخلاء «الخان الأحمر» حتى إشعار آخر، حتى تتسنى دراسة جميع المقترحات والخطط البديلة قبل تنفيذه، بالتزامن مع إعلان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قبل يومين، أنه سيتم إخلاء القرية، وأن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) سيقرر الموعد المحدد لذلك، وذلك في تضارب واضح بإجراءات الاحتلال وتصريحاته بشأن «الخان»، وسط تعاظم ردود الأفعال العربية والدولية المنددة لمخطط هدمه وتشريد سكانه.