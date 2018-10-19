الرئيس اللبناني: تشكيل الحكومة قاب قوسين أو أدنى

المصدر: بيروت - رويترز

قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، أمس، إن الحكومة ستتشكل قريباً جداً في الوقت الذي كثفت الأحزاب السياسية من المفاوضات لكسر جمود يكتنف المسألة منذ أكثر من خمسة أشهر.

ورداً على سؤال من الصحافيين عن تشكيل الحكومة، قال عون «الحكومة قاب قوسين أو أدنى».

وكان عون قد تابع، أمس، الاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة في ضوء التطورات التي استجدت خلال الساعات الماضية، والمواقف التي صدرت عن عدد من رؤساء الكتل النيابية، حول التشكيلة الحكومية الجديدة.

وشدد عون أمام زواره على أن «الملف الحكومي له الأولوية في الوقت الراهن»، معرباً عن أمله في «أن تُشكل الحكومة في أسرع وقت، كي تنصرف إلى مواجهة التحديات المختلفة، وفي مقدمتها التحديات الاقتصادية».

ومنذ أجريت الانتخابات البرلمانية في مايو الماضي، يتفاوض رئيس الوزراء المكلف، سعد الحريري، مع الأحزاب اللبنانية المتنافسة، على أمل تشكيل حكومة تقتسم السلطة، لكنه لم يتمكن حتى الآن من التوصل إلى توافق.

وتتنافس الأحزاب الكبرى على عدد المقاعد التي ستشغلها وعلى أهم الوزارات. وتكثفت في الأيام الأخيرة المحادثات بين الزعماء، ما زاد من التفاؤل باحتمال كسر الجمود.

وقال الحريري، الثلاثاء الماضي، إن تشكيل الحكومة يستغرق وقتاً أطول من المتوقع، لكنها ستتشكل.

ومن المنتظر أن يعود رئيس البرلمان، نبيه بري، إلى لبنان اليوم بعد زيارة خارجية.