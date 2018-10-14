السعودية تستنكر اتهامات إعلامية زائفة بشأن اختفاء خاشقجي

المصدر: الرياض - واس

أكد وزير الداخلية السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، شجب المملكة واستنكارها لما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام من اتهامات زائفة، وتهجم على السعودية حكومة وشعباً على خلفية قضية اختفاء المواطن السعودي جمال خاشقجي.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) تأكيد وزير الداخلية السعودي، أن ما تم تداوله بوجود أوامر بقتله هي أكاذيب ومزاعم لا أساس لها من الصحة تجاه حكومة المملكة المتمسكة بثوابتها وتقاليدها والمراعية للأنظمة والأعراف والمواثيق الدولية.

ونوه وزير الداخلية السعودي بـ«التعاون مع الأشقاء في تركيا من خلال لجنة التحقيق من خلال لجنة التحقيق المشتركة وغيرها من القنوات الرسمية»، أهمية دور وسائل الإعلام في نقل الحقائق وعدم التأثير في مسارات التحقيق والإجراءات العدلية.

كما شدّد على حرص المملكة التام على مصلحة مواطنيها في الداخل والخارج، وحرصها بشكل خاص على تبيان الحقيقة كاملة في موضوع اختفاء المواطن جمال خاشقجي.