رئيس المفوضية الأوروبية يرقص على طريقة تيريزا ماي

المصدر: بروكسل - رويترز

أدى رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر حركة راقصة قبل إلقاء كلمة، أمس، مما أثار ضحك الحاضرين في مؤتمر ببروكسل لأنه كان يقلد على ما يبدو رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ولكنه أثار غضب أنصار ماي وخطتها للخروج من الاتحاد الأوروبي.

وأدت ماي حركات راقصة على المنصة الأسبوع الماضي على أنغام أغنية فرقة آبا (دانسنج كوين) قبل إلقاء كلمة أمام حزب المحافظين الذي تتزعمه متهكمة على نفسها بعد أن رقصت مع تلاميذ مدارس خلال زيارة قامت بها لجنوب أفريقيا في الآونة الأخيرة.

واستخدمت ماي المنصة لحشد حزبها المنقسم على نفسها وراء جهودها للتفاوض على انسحاب سلس من الاتحاد الأوروبي.

ولم يستطع يونكر، الذي كان يتأهب للتحدث أمام مؤتمر يوم الاثنين، أن يبدأ كلمته بسبب استمرار صوت الموسيقى في القاعة.

ورفع يونكر عينيه عن الأوراق الموجودة أمامه وبدأ يهز ذارعيه ويتمايل على إيقاع الموسيقى لمدة ثانيتين لتنفجر القاعة في الضحك.

ولاحظ البريطانيون بسرعة مدى قرب إيماءاته بما قامت به ماي قبل إلقاء كلمتها الرئيسية أمام المؤتمر السنوي لحزب المحافظين الذي تتزعمه يوم الأربعاء الماضي.

وقالت صحيفة ديلي ميل المؤيدة لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إن يونكر كان «يسخر» على ما يبدو من ماي في حين عكست التعليقات التي وردت على موقعها الإلكتروني الغضب من رفض الاتحاد الأوروبي قبول شروط حكومة ماي للانسحاب من الاتحاد في مارس المقبل.

وقال متحدث باسم يونكر إن الحركات المرتجلة التي قام بها «لم تكن موجهة لأحد» وكرر أن رئيس المفوضية يكن «احتراما كبيرا» لماي.