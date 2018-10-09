الولايات المتحدة: أيدي إيران ليست نظيفة

المصدر: لاهاي - أ.ف.ب

وصفت الولايات المتحدة الأميركية، إيران، بأن «أيديها ليست نظيفة»، وذلك خلال مواجهتها دعوى طهران لفك تجميد مليارات الدولارات الإيرانية التي خُصّصت لضحايا الإرهاب الأميركيين.

وقال المسؤول القانوني في وزارة الخارجية الأميركية، ريتشارد فيسيك، لمحكمة العدل الدولية في لاهاي، أمس: «تأتي إيران إلى المحكمة بأيدٍ غير نظيفة، حقاً إنه عرض ينم عن سوء نية لافت».

وتابع: «الأفعال في صلب هذه القضية تتركز على دعم إيران للإرهاب العالمي، وأفعال إيران السيئة تتضمن دعم تفجيرات إرهابية واغتيالات وعمليات خطف أشخاص وخطف طائرات»، متهماً من وصفهم بـ«القادة الكبار» في إيران بـ«تشجيع الإرهاب والترويج له».