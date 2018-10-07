المعارضة السورية تسحب الأسلحة الثقيلة من المنطقة العازلة في إدلب

المصدر: دمشق - رويترز

قال مسؤولان في المعارضة السورية المدعومة من تركيا لـ«رويترز»، إن جماعات المعارضة المسلحة بدأت صباح أمس، سحب الأسلحة الثقيلة من المنطقة منزوعة السلاح في شمال غربي سورية.

وقال مسؤول في المعارضة المسلحة لـ«رويترز»: «عملية سحب السلاح الثقيل بدأت صباح السبت وستستمر أياماً عدة».

والأسبوع الماضي، نفت جماعة فيلق الشام انسحاب مقاتليها من المنطقة منزوعة السلاح حول محافظة إدلب شمال سورية، التي تم الاتفاق عليها في وقت سابق من الشهر الجاري بين روسيا وتركيا.

وقال فيلق الشام، أحد الفصائل المدعومة من تركيا في شمال سورية، في بيان الأحد الماضي، إن كل أسلحته الثقيلة بعيدة عن الخطوط الأمامية.

من جهة أخرى، أفاد مصدر طبي سوري بمقتل تسعة أشخاص، وإصابة أكثر من 20 آخرين في انفجار سيارة بمدينة عزاز بريف حلب الشمالي أمس.

وقال طبيب في مستشفى الهلال الأزرق في عزاز، إن أربعة من الجرحى حالاتهم حرجة جراء إصابتهم في انفجار داخل مستودع محروقات في المنطقة الصناعية بمدينة عزاز. ونفى مصدر في الدفاع المدني التابع للمعارضة السورية في مدينة عزاز أن «يكون الانفجار ناجماً عن عمل إرهابي».