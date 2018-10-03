ميلانيا ترامب تبدأ من غانا جولة إفريقية تقودها إلى مصر

المصدر: أكرا - وكالات

وصلت سيدة أميركا الأولى، ميلانيا ترامب، إلى غانا، أمس، في أولى محطات جولتها، التي تشمل أربع دول إفريقية.

وكان في استقبال ميلانيا سيدة غانا الأولى، ريبيكا أكوفو إدو، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين الحكوميين والدبلوماسيين.

وأعد لها استقبال حافل في مطار كوتوكا الدولي في أكرا، حيث حضر أطفال حملوا الأعلام الغانية والأميركية، وعزفت فرق الموسيقى التقليدية.

وهي المرة الأولى، التي تزور فيها ميلانيا ترامب القارة الإفريقية، ورغم أن زوجها دونالد ترامب وصف في الآونة الأخيرة إفريقيا بأنها «أجمل جزء من العالم من نواحٍ عدة».

ومن المقرر أن تتوجه ميلانيا بعد ذلك إلى مالاوي وكينيا ومصر. ولم يفصح البيت الأبيض عن مزيد من التفاصيل بشأن جدول أعمالها لأسباب أمنية.

يشار إلى أن هذه أول جولة خارجية لميلانيا من دون الرئيس الأميركي دونالد ترامب.