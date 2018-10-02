لبنان: مزاعم إسرائيل بشأن موقع الصواريخ «أكاذيب»

المصدر: بيروت - وكالات

وصف وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، إعلان إسرائيل وجود مصانع أسلحة قرب مطار بيروت بـ«الأكاذيب»، وأكد أن «إسرائيل تسعى لتبرير عدوان آخر على لبنان».

وقال باسيل للسفراء الأجانب في بيروت خلال مؤتمر صحافي، أمس: «لن يقبل لبنان أن تستغل الأمم المتحدة كمنصة لاعتداء على لبنان»، مؤكداً أن إسرائيل لا تحترم المنظمة الدولية، ولا تطبق قراراتها.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد عرض خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس الماضي، صوراً جوّية لما قال إنها مواقع لتصنيع وتخزين أسلحة لتنظيم «حزب الله»، واتهم إيران بتوجيه التنظيم لبناء مواقع سرية، لتحويل المقذوفات إلى صواريخ موجهة بدقة قادرة على استهداف إسرائيل.

ودعا باسيل جميع السفراء المعتمدين في لبنان إلى زيارة تلك المواقع، وقال: «سنذهب إلى المواقع التي تحدث عنها نتنياهو قرب مطار بيروت، وستكونون شهوداً على كذب نتنياهو».