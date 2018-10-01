قرقاش: النصيحة لن تنفع الدوحة لتصميمها على استراتيجية يائسة

المصدر: نيويورك - وام

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، إن أزمة قطر اختفت كلياً من اهتمامات المجتمع الدولي في أسبوع الجمعية العامة في نيويورك.

وأضاف قرقاش في تغريدة عبر حسابه على موقع «تويتر»، أمس، أن «مبالغ باهظة أهدرت لشركات العلاقات العامة والمحامين دون نتيجة تذكر».

وتابع: «سؤال يتيم هنا وفقرة حائرة هناك هو كل ما تبقى، النصيحة لن تنفع الدوحة لأنها مصممة على استراتيجية يائسة».

من جهة أخرى، التقى قرقاش أول من أمس، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روز ماري ديكارلو، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وتم خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الإمارات ومنظمة الأمم المتحدة، إضافة إلى عدد من الأمور والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد قرقاش حرص الإمارات على التعاون مع منظمة الأمم المتحدة والوكالات والأجهزة التابعة لها في مواجهة التحديات العالمية. من جانبها، ثمنت المسؤولة الأممية جهود الإمارات في تعزيز الأمن والسلام على الصعيدين الإقليمي والدولي، من خلال تبنيها سياسة خارجية متوازنة تقوم على تقديم المساعدات للعديد من دول العالم.