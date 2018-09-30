«التعاون الإسلامي» تشيد بدعم الإمارات للمنظمة

المصدر: نيويورك - وام

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، وذلك على هامش انعقاد الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك بين دولة الإمارات، ومنظمة التعاون الإسلامي.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الأمنية والاقتصادية المطروحة على جدول أعمال منظمة التعاون الإسلامي، بما فيها المتعلقة بمستجدات الأوضاع في المنطقة، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد العثيمين بالدعم الذي تقدمه دولة الإمارات للمنظمة، لتمكينها من القيام بمهامها وتحقيق أهدافها لخدمة العالم الإسلامي.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، موقف الدولة المؤيد للمنظمة، والتزامها بمبادئها التي تهدف إلى خدمة العالم الإسلامي.