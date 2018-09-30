الجبير: السعودية مع الحلول السلمية للنزاعات ومنع تفاقمها

المصدر: نيويورك - وام

أكدت المملكة العربية السعودية أنها تقف على إرث عظيم من المبادئ والثوابت، التي ترتكز عليها سياستها الخارجية، وعلى رأسها الاتجاه الدائم نحو الحلول السلمية للنزاعات ومنع تفاقمها، واعتماد جهود الوساطة التي تشاركها سمو الهدف وسلامة المقصد.

وقال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، في كلمة المملكة أمام المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ73 في مدينة نيويورك، إن القضية الفلسطينية كانت ولاتزال القضية المحورية والجوهرية لبلادي وللعالم الإسلامي.

وأضاف أن الميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران تواصل إطلاق الصواريخ الباليستية الإيرانية الصنع والمنشأ تجاه مدن المملكة العربية السعودية، حيث بلغ عددها 199 صاروخاً، بالإضافة إلى أنشطتها المزعزعة لأمن وسلامة الملاحة البحرية في منطقة باب المندب والبحر الأحمر.

وأوضح الجبير أن الإرهاب والتطرف من أهم التحديات التي تواجه العالم بأسره، حيث لم تسلم منطقتنا من تفشي التنظيمات الإرهابية، وجدد الدعوة إلى تكثيف التعاون الدولي للقضاء على أشكال الإرهاب كافة، وتجفيف منابع تمويله، معرباً عن دعم المملكة للاستراتيجية الأميركية الجديدة للتعامل مع إيران.

وتابع الجبير: «في ظل جهودنا الحازمة والمستمرة لمكافحة الإرهاب، قامت السعودية والإمارات والبحرين ومصر بمقاطعة قطر، فلا يمكن لدولة تدعم الإرهاب وتحتضن المتطرفين وتنشر خطاب الكراهية عبر إعلامها، ولم تلتزم بتعهداتها، أن تستمر في نهجها حيث تمادت قطر في ممارساتها، ما جعل من مقاطعتها خياراً لا مفر منه».

