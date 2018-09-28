بومبيو يحثّ مجلس الأمن على مواصلة فرض العقوبات على كوريا الشمالية

المصدر: نيويورك - د.ب.أ

حث وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، المجتمع الدولي على مواصلة فرض العقوبات على كوريا الشمالية حتى توقف برنامجها النووي.

وأعلن بومبيو، في كلمة أمام اجتماع لمجلس الأمن الدولي، أمس، أنه سيتوجه إلى بيونغ يانغ، الأربعاء المقبل، لإجراء محادثات نزع السلاح النووي، ولوضع اللمسات الأخيرة على قمة ثانية بين الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، والزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون. كما أشاد بالتقدم الذي أحرزته الإدارة الأميركية باعتباره «أول اختراق دبلوماسي كبير منذ عقود»، وقال «إننا في فجر يوم جديد من علاقات العالم مع كوريا الشمالية». وقال بومبيو أمام المجلس المؤلف من 15 عضواً: «لا يمكن للعالم القبول بكوريا الشمالية المسلحة نووياً»، وأضاف: «هذا ليس موقف واشنطن فحسب، بل هذا هو موقف العالم». وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، والفرنسي، جان ايف لو دريان، من بين الوزراء الحاضرين. لكن لافروف دعا إلى مراجعة القيود على بيونغ يانغ لدعم الزخم في محادثات السلام، وقال إن المفاوضات هي «طريق ذو اتجاهين»، ولا ينبغي استخدام العقوبات «كعقوبة جماعية» على شعب كوريا الشمالية.