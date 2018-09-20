لبنان يُدين الغارات الإسرائيلية على سورية

المصدر: بيروت - د.ب.أ

أدانت وزارة الخارجية اللبنانية الغارات التي نفّذتها الطائرات الإسرائيلية على سورية، وأسفرت عن مقتل 15 جندياً روسياً.

وقالت الوزارة، في بيان صحافي أمس، إنها «تدين الغارات الإسرائيلية على سورية التي تسببت في سقوط الضحايا الروس الذين كانوا يشاركون في المواجهة المفتوحة مع الإرهاب».

وأضافت «تتوجه وزارة الخارجية والمغتربين بأحر التعازي إلى شعب وحكومة جمهورية روسيا الاتحادية على استشهاد 15 جندياً روسياً في سورية».

وكانت غارات إسرائيلية استهدفت، الاثنين الماضي، مؤسسة الصناعات التقنية في اللاذقية، وتصدت لها المضادات الجوية السورية، وأسفر الحادث عن سقوط طائرة إيلوشن-20 الروسية بصاروخ من منظومة الدفاع الجوية السورية عن طريق الخطأ، ما أدى إلى مقتل 15 جندياً روسياً، وحمّلت روسيا إسرائيل مسؤولية مقتل الجنود الروس.