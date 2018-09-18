بوتفليقة يحيل قائدي القوات البرية والجوية إلى التقاعد

المصدر: الجزائر - وكالات

أحال الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، قائد القوات البرية، اللواء أحسن طافر، وقائد القوات الجوية، اللواء عبدالقادر لوناس، إلى التقاعد ضمن سلسلة التغييرات التي شملت قيادات كبيرة داخل المؤسسة العسكرية.

وأفادت تقارير إعلامية، أمس، بأن بوتفليقة القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع، أحال اللواء أحسن طافر إلى التقاعد، وعين بدلاً منه قائد الناحية العسكرية الثالثة، اللواء سعيد شنقريحة، والتي سيتولى مسؤوليتها اللواء مصطفى إسماعيلي.

كما تم إنهاء مهام اللواء عبدالقادر لوناس، وعين بدلاً منه اللواء حميد بومعيزة.

وأنهى بوتفليقة، أيضاً، مهام اللواء محمد زناخري، الأمين العام لوزارة الدفاع، وعين بدلاً منه اللواء عبدالحميد غريس، مدير الإمداد بوزارة الدفاع، الذي خلفه في المنصب اللواء علي عكروم، الذي ترك منصبه مديراً للعتاد للواء محمد بن تيبولات.

وكان المدير العام للأمن الوطني العقيد مصطفى لهبيري، أقال مسؤول الأمن بمطار هواري بومدين، إضافة إلى تغييرات عدة شملت العديد من المسؤولين في المطار، بعد تمكن القائد السابق للناحية العسكرية الثانية اللواء سعيد باي من مغادرة الجزائر نحو فرنسا، رغم إدراجه على لائحة الممنوعين من السفر في إطار تحقيقات قضائية.