تونس: الشاهد يقيل وزير الطاقة و4 مسؤولين لشبهات فساد

المصدر: تونس - وكالات

أعلنت رئاسة الحكومة التونسية اليوم، عن إقالة وزير الطاقة وأربعة مسؤولين آخرين بوزارة الطاقة والمناجم والمحروقات بشبهة فساد وفتح تحقيق بالوزارة.

وأفادت رئاسة الحكومة في بيان لها، بأن الإقالة شملت، إلى جانب الوزير خالد قدور، كاتب الدولة للمناجم والمدير العام للمحروقات والرئيس المدير العام للشركة التونسية للأنشطة البترولية والمدير العام للشؤون القانونية بوزارة الطاقة.

وأصدرت الحكومة قرارا بإلحاق مصالح وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة بوزارة الصناعة،وتشكيل لجنة خبراء لدى رئاسة الحكومة لإعادة هيكلة الوزارة ومراجعة حوكمة قطاع الطاقة.

كما كلفت هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية، وهيئة الرقابة العامة للمالية، بفتح تحقيق معمق في الوزارة.

ووضعت الحكومة الحالية، التي استلمت مهامها قبل عامين، الحرب على الفساد كأحد أولويات عملها إلى جانب مكافحة الإرهاب وإنعاش الاقتصاد المتعثر.

وبدأ رئيس الحكومة يوسف الشاهد حملة ضد عدد من رجال الأعمال منذ مايو من العام الماضي، بتهم تبييض أموال وفساد وتآمر على أمن الدولة.