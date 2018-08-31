ترامب يتهم «إن.بي.سي» بـ«التلاعب» في مقابلة معه عن روسيا

المصدر: واشنطن - رويترز

اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، قناة إن.بي.سي نيوز، «بالتلاعب» في مقابلة أجريت معه في مايو 2017، بعد أيام من إقالته مدير مكتب التحقيقات الاتحادي آنذاك، جيمس كومي، وذكر فيها التحقيق الاتحادي المتعلق بروسيا. ولم يقدم ترامب دليلاً يدعم اتهامه.

وبدا أن ترامب كان يحاول في المقابلة التأكيد على أن إقالة كومي مرتبطة بأدائه في مكتب التحقيقات الاتحادي، وليس بالتحقيق الذي يجريه مكتب المستشار الخاص في التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة في عام 2016.

وقال ترامب إنه لا يوجد تواطؤ مع روسيا، وإنه لم يطرد كومي بسبب التحقيق الاتحادي.

وفي تغريدة على «تويتر»، أمس، اتهم ترامب القناة الإخبارية وصحافياً يعمل فيها يدعى ليستر هولت، «بالتلاعب في تسجيلي بشأن روسيا»، لكنه لم يقدم أي دليل يدعم اتهامه.