الإمارات تدين الهجوم على القصر الرئاسي في كابل

المصدر: أبوظبي - وام

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة الهجوم الذي استهدف القصر الرئاسي في العاصمة الأفغانية كابل أمس.

و أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها اليوم عن إدانة دولة الإمارات و استنكارها لهذا العمل العنيف مشددة على موقف الدولة الثابت و الرافض لمختلف أشكال العنف .. و أبدت أسفها العميق لتوقيت هذا الهجوم في ظل المبادرة التي أطلقها فخامة الرئيس الأفعاني أشرف غني لوقف إطلاق النار خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

و أكدت وقوف دولة الإمارات و تضامنها مع حكومة و شعب أفغانستان..

داعية المجتمع الدولي إلى التكاتف لمواجهة كل ما يهدد أمن و استقرار الدول كافة .

و اعتبرت الوزارة في ختام بيانها الحل السياسي و جهود الحكومة الأفغانية في هذا الصدد الخيار الوحيد لخروج أفغانستان من حالة العنف التي قوضت أسس السلام و الإستقرار بها عبر السنوات الماضية.