محمد بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأميركي

المصدر: أبوظبي - وام

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم اتصالا هاتفيا من وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية مايك بومبيو.

و بحث سموه و الوزير بومبيو - خلال الاتصال - علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين .. إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

و استعرض الجانبان التعاون الاستراتيجي وحرص البلدين على ترسيخه والتنسيق المشترك بينهما في مختلف المجالات خاصة ما يتعلق بجهودهما في مواجهة التطرف والإرهاب..إضافة إلى سبل تعزيز الأمن والاستقرار و تحقيق السلام في المنطقة.

كما بحثا تطورات الأحداث التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط و تداعياتها على أمن و استقرار شعوبها إلى جانب بحث مجمل القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين و تبادلا الآراء بشأنها.