رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون خادم الحرمين بفوز السعودية بكأس العالم لذوي الاحتياجات الخاصة

المصدر: أبوظبي - وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة, برقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك بمناسبة فوز المنتخب السعودي بكأس العالم لذوي الاحتياجات الخاصة.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي و صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.