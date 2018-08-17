رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يعزون بوفاة رئيس الوزراء الهندي الأسبق

المصدر: أبوظبي - وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، برقية تعزية إلى الرئيس رئيس جمهورية الهند رام ناث كوفيند وذلك في وفاة رئيس وزراء الهند الأسبق أتل بيهاري فاجباني.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، و صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تعزية مماثلتين إلى الرئيس رام ناث كوفيند.

و بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم و صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تعزية أيضا إلىرئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي.