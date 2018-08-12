بحث التعاون الثنائي بين الإمارات وإثيوبيا

المصدر: أديس أبابا - وام

بحث رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، مع وزيرة الدولة ريم بنت إبراهيم الهاشمي، محاور التعاون الثنائي بين الإمارات وإثيوبيا.

والتقى رئيس الوزراء الإثيوبي في أديس أبابا، أول من أمس، الهاشمي، ضمن زيارة رسمية لإثيوبيا، التقت خلالها عدداً من المسؤولين الإثيوبيين. وجرى خلال اللقاء بحث محاور التعاون الثنائي بين دولة الإمارات وجمهورية إثيوبيا، خصوصاً قطاعات الطاقة والبنية التحتية والاستثمار والمناطق الصناعية الحرة، إلى جانب الموضوعات المتعلقة بالطيران المدني، في ظل ما يشهده هذا القطاع في دولة الإمارات من تطور كبير، علاوة على تميز ناقلاتها الوطنية، خصوصاً «طيران الإمارات» و«طيران الاتحاد». كما التقت الهاشمي وزير خارجية إثيوبيا ورقينه جبيو، وبحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الإمارات وإثيوبيا في جميع المجالات.

وشهدت العلاقات الإماراتية - الإثيوبية نشاطاً مكثفاً في الآونة الأخيرة، وزيارات رسمية على مستوى عالٍ، على رأسها زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، منتصف يونيو الماضي، أديس أبابا، وعقده جلسة محادثات رسمية مع رئيس وزراء إثيوبيا، والتوقيع على عدد من مذكرات التفاهم التي تعنى بمجالات الاستثمار والتعاون الثقافي والمشروعات التنموية. وكان رئيس الوزراء الإثيوبي زار الإمارات خلال يوليو الماضي، والتقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. وشهدت الزيارة اجتماعاً ثلاثياً ضم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس الوزراء الإثيوبي، ورئيس إريتريا أسياس أفورقي، وهو الاجتماع الذي أشاد به سموه، ووصفه بأنه خطوة شجاعة وتاريخية اتخذها قائدا البلدين لإنهاء الصراع، وحلّ النزاع، وفتح آفاق جديدة للتعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الجارين.

العلاقات الإماراتية - الإثيوبية شهدت نشاطاً مكثفاً في الآونة الأخيرة وزيارات رسمية على مستوى عالٍ.