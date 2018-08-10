"التحالف": ستتم إحالة تعرض حافلة ركاب لاضرار جانبية في اليمن للفريق المشترك لتقييم الحوادث

المصدر: الرياض - وام

صرح مسؤول رفيع المستوى في تحالف دعم الشرعية في اليمن أن قيادة التحالف اطلعت على ما تداولته وسائل الإعلام وبعض من المواقع التابعة للمنظمات الإغاثية العاملة في اليمن بشأن إحدى عمليات قوات التحالف المشتركة في محافظة صعدة ليوم امس الخميس وما ذكر حول تعرض حافلة ركاب لإضرار جانبية جراء تلك العملية.

‎وأكد أن قيادة التحالف وجهت بإحالة ذلك بشكل فوري للفريق المشترك لتقييم الحوادث للتحقق من ظروف وإجراءات تلك العملية والإعلان عن النتائج في أسرع وقت.

كما أكد المسؤول التزام التحالف الثابت بإجراء التحقيقات في كافة الحوادث التي يثار حولها ادعاءات بوقوع أخطاء أو وجود انتهاكات للقانون الدولي ومحاسبة المتسببين وتقديم المساعدات اللازمة للضحايا، وحرصه التام على بذل كافة الجهود للمحافظة على سلامة المدنيين.