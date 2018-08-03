"التحالف" يتهم ميليشيا الحوثي باستهداف مستشفى الثورة في الحديدة بالهاون

المصدر: الرياض - وام

اتهم المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي الميليشيات الحوثية باستهداف مستشفى الثورة وسوق السمك في الحديدة بقذائف الهاون نافيا قيام التحالف بأي هجمات.واكد المالكي في مؤتمر صحفي اليوم أن التحالف يتبع نهجا صارما وشفافا في عملياته يستند إلى قواعد القانون الدولي حيث طورنا قواعد الاشتباك حسب الدروس المستفادة من الداخل اليمني.

ونبه الى ان سيطرة الميليشيات الحوثية على الساحل الغربي وخاصة الحديدة يضر بالشعب اليمني مشددا على ان عمليات التحالف مستمرة حتى تحرير مدينة الحديدة والميناء .واكد المالكي ان الهدف الاستراتيجي لعمليات التحالف هو اعادة الشرعية لليمن.